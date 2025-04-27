خلال ساعات .. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي

يتطلع عشاق كرة القدم إلى موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تنطلق المباراة المنتظرة يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وتعد هذه المباراة من أبرز المواجهات في البطولة لما تحمله من إثارة وتشويق لعشاق الفريقين، وتُقام المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتُعد هذه المواجهة فرصة ذهبية لكلا الفريقين من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على مستواه الرائع هذا الموسم، بينما يطمح نوتينجهام فورست لتحقيق مفاجأة كبرى أمام حامل اللقب، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مما يتيح للجماهير متابعة اللقاء في أجواء ممتعة ومثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

شبكة قنوات beIN SPORTS هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستقوم قناة beIN Sports HD 2 ببث مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست بشكل مباشر، ويمكن لعشاق كرة القدم الاستمتاع بتحليل شامل قبل وبعد المباراة من خلال استوديوهات التحليل الخاصة بالشبكة، كما يمكن أيضًا متابعة اللقاء عبر تطبيق beIN CONNECT الذي يتيح البث الرقمي بجودة عالية.

حصيلة عمر مرموش مع مانشستر سيتي

منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قدم النجم المصري عمر مرموش أداءً مميزًا، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 16 مباراة في مختلف المسابقات، وقد جاءت أهداف مرموش موزعة على عدة مباريات، حيث أحرز 3 أهداف في شباك نيوكاسل، وهدفًا في كل من برايتون، وليستر سيتي، وكريستال بالاس، بالإضافة إلى هدف حاسم ضد بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مما جعله يحظى بشعبية واسعة بين جماهير النادي السماوي.