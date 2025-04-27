“من هنـــــــــــا” .. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة 2025

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم البرامج التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، ومن المبادرات البارزة في هذا الإطار إطلاق الوجبة السابعة من المساعدات لعام 2025، وقد أثارت هذه الخطوة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين الراغبين في معرفة الشروط وآلية الاستفادة من هذا البرنامج.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة 2025

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية لعام 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة، حيث وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة إلكترونية تسهل عملية الوصول إلى المعلومات:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو استخدام منصة مظلتي

التسجيل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد

الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية

اختيار خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تحديد الوجبة السابعة لعام 2025

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني أو اسم المستفيد

النقر على زر استعلام لعرض النتيجة

توفر هذه الخطوات البسيطة وسيلة مريحة للمواطنين للتحقق من أهليتهم للحصول على الدعم المالي.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية 2025

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الحصول على الدعم ضمن الوجبة السابعة لعام 2025، وتشمل هذه الشروط: