الآن افتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 بسهولة وأمان بدون مصاريف

فتح حساب بنك امدرمان الوطني تعد من الأشياء الهامة التي يتساءل عنها المواطنين سواء كانوا مقيمين داخل السودان أو خارجها، في عام 2025 أطلق بنك أمدرمان الوطني خدمة فتح الحسابات البنكية عن بُعد، مما يتيح للعملاء فتح حساباتهم بسهولة وأمان دون الحاجة لزيارة الفروع.

فتح حساب بنك امدرمان الوطني

للبدء في فتح حسابك البنكي إلكترونيًا، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة فتح الحساب عن بُعد والموقع الرسمي لبنك امدرمان.

أدخل بريدك الإلكتروني واختر لغة الإدخال المناسبة.

ستتلقى رمز تحقق (OTP) على بريدك الإلكتروني، أدخله لإكمال التحقق.

املأ النموذج بالبيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف.

أرفق صورة شخصية رسمية وإثبات هوية ساري المفعول.

بعد إكمال التسجيل، ستتلقى رسالة تحتوي على رقم الطلب.

لمتابعة حالة طلبك، راجع بريدك الإلكتروني بانتظام.

في حالة قبول الطلب، سيتم توجيهك لزيارة الفرع الذي اخترته للتوقيع على المستندات وتفعيل الحساب.

فتح حساب عبر تطبيق أوكاش (O-Cash)

يقدم بنك أمدرمان الوطني تطبيق “أوكاش” لتسهيل العمليات المصرفية. لفتح حساب عبر التطبيق:

قم بتحميل تطبيق “أوكاش” من متجر Google Play أو عبر الرابط المباشر المتاح على الموقع الرسمي للبنك.

افتح التطبيق واختر “تسجيل دخول”.

اختر “عميل موبايل” ثم “عميل جديد”.

أدخل رقم الهاتف، الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، نوع ورقم إثبات الشخصية.

اضغط على “تسجيل” لإكمال العملية.

بعد التسجيل، يمكنك استخدام التطبيق لإجراء التحويلات، دفع الفواتير، والتحقق من الرصيد.

شروط فتح الحساب