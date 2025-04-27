موعد امتحانات أتحدد .. تفاصيل الجدول الزمني الرسمي لطلاب الثانوية العامة 2025

يبحث الكثيرون من أولياء الأمور والطلاب عن موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الزمني الرسمي للامتحانات، والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، وتشمل الامتحانات جميع الأنظمة التعليمية المعتمدة، بما فيها النظام الجديد والنظام القديم، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

الجدول الزمني الرسمي لطلاب الثانوية العامة 2025

طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد يبدؤون امتحاناتهم يوم الأحد 15 يونيو 2025 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم تتوالى الامتحانات يوم الثلاثاء 17 يونيو بمادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 22 يونيو بمادة اللغة العربية، يليها امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو، ثم امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 29 يونيو، والكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 3 يوليو، وأخيرًا مواد الرياضيات البحتة يوم الأحد 6 يوليو، والرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء يوم الخميس 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام القديم

طلاب النظام القديم تبدأ امتحاناتهم يوم الأحد 15 يونيو 2025 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم يوم الثلاثاء 17 يونيو بمادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم الأحد 22 يونيو بمادة اللغة العربية، ثم يوم الثلاثاء 24 يونيو بمادة اللغة الأجنبية الثانية، يليها امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو، ثم اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 29 يونيو، وتستمر الامتحانات يوم الثلاثاء 1 يوليو بمادة الرياضيات البحتة، والكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 3 يوليو، وأخيرًا الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية وعلم النفس والاجتماع يوم الأحد 6 يوليو، وتنتهي يوم الخميس 10 يوليو بمادة الفلسفة والمنطق والأحياء والاستاتيكا.

تفاصيل جدول امتحانات مدارس المتفوقين 2025

طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يخضعون لجدول امتحانات مميز، حيث يبدأ الاختبار يوم الأحد 15 يونيو 2025 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها يوم الخميس 19 يونيو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، ويوم الأحد 22 يونيو اختبار القبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، ثم يوم الثلاثاء 24 يونيو بمادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، وأخيرًا مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) يوم الخميس 26 يونيو 2025.