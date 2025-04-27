رابط استعلام نتيجة الشهادة السودانية بالاسم يازول الان.. أعرف نتيجتك هنا

ارتفاع المواقع الإلكترونية من قبل العديد من طلاب الشهادة السودانية بالبحث حول معرفة الموعد المحدد لإظهار النتيجة الخاصة بهم وذلك بعد تأجيل ظهورها بسبب الحروب وحالة الطوارئ التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية، من خلال إظهار هذه النتيجة يمكن لجميع الطلاب الالتحاق بسنة دراسية جديدة ومن المتوقع أن يتم إظهارها في يوم التاسع والعشرين من أبريل الجاري بحسب تصريحات رسمية من قبل نائب وزير التربية والتعليم بالسودان، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم خطوات الاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية2023 ابقوا معانا.

خطوات الاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية 2025

تعتبر هذه المرحلة الدراسية من اهم المراحل التعليمية التي من خلال اجتيازها يتمكن الطالب من الالتحاق بالجامعة، كما يتم تحديد مستقبله العلمي من خلالها أيضا عبر هذه السطور سنوضح لكم خطوات الاستعلام:

في البداية: التوجه إلي موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

ثم قم بالنقر علي خانة الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد خدمة نتائج الشهادة السودانية.

يتطلب منك تحديد السنه الدراسية.

إدخال اسم الطالب، رقم الجلوس.

انقر علي أيقونة الاستعلام علي النتيجة.

أخيرا: يتم إظهار نتيجة الطالب مع بيانات درجات المواد التي تم حصوله عليها.

طرق الاستعلام علي نتائج الشهادة السودانية 2025

يتاح لطلاب الشهادة السودانية أن يتلقوا نتيجة الامتحانات عبر إرسال رسالة نصية من خلال إرسال رقم الجلوس علي رقم 2011، علي الفور يتم إرسال نتيجة الطالب عبر الهاتف الخاص به، تم تخصيص هذه الطرق للاستعلام علي النتائج وذلك لعدم الحاجة للذهاب إلي المدارس توفير عليهم الوقت والجهد.