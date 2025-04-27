ما هو حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب ومتى تكون؟ .. الصندوق الوطني يكشف

أثار ملف زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة، حيث تصدر هذا الموضوع النقاشات العامة بين المواطنين، خاصة مع إعلان الحكومة التزامها بتحسين الوضعية الاقتصادية للمتقاعدين، وجاءت هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي، كما ينتظر المواطنون بفارغ الصبر الإجراءات الرسمية المرتقبة التي ستحدد تفاصيل هذه الزيادات وأثرها على الفئات المستهدفة.

زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب

أعلنت وزارة المالية المغربية عزمها على دراسة مقترح رفع معاشات المتقاعدين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، ويُتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية 2026، وقد أكدت الوزارة أن هذه الزيادات ستسهم في تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، لكنها شددت في الوقت نفسه على نفي الشائعات المنتشرة حول اعتماد القرار بشكل رسمي حتى الآن، حيث لا تزال الخطوة قيد الدراسة.

وعلى صعيد آخر، أكدت الحكومة انتظام صرف المعاشات الشهرية ما بين 24 و26 من كل شهر، مع توفير إمكانية السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك، مما يسهل على المتقاعدين الوصول إلى مستحقاتهم المالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

ضمن جهود الحكومة المغربية لتعزيز الشفافية وتيسير الخدمات الرقمية، تم توفير منصة إلكترونية تتيح للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بسهولة، وهذه الخدمة تعتبر خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتحسين تجربة المستخدمين، وللاستفادة من هذه الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية: