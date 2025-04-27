“هنــا” .. رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق 2025 والخطوات بسهولة

تعد عملية تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق لعام 2025 من الخطوات الهامة التي أطلقتها وزارة التجارة العراقية لتسهيل وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه، حيث أصبح بإمكان المواطنين تحديث بياناتهم وإضافة المواليد الجدد بسهولة عبر منصة “أور” الإلكترونية، دون الحاجة لزيارة الجهات المختصة، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن دقة البيانات. في هذا المقال، سنوضح خطوات التحديث والشروط والمستندات المطلوبة.

رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق 2025

أعلنت وزارة التجارة عن خطوات تحديث البطاقة التموينية العراقية بشكل إلكتروني عبر رابط منصة “أور”، حيث يمكن لجميع المواطنين الاستفادة من الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “أور” الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي.

إنشاء حساب جديد إذا كنت مستخدمًا لأول مرة، وذلك بإدخال الاسم، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، والعنوان بالتفصيل، أو تسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حسابًا مسبقًا.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة باستخدام المنصة.

ملء نموذج التحديث بالمعلومات الشخصية لجميع أفراد الأسرة بدقة لضمان قبول الطلب.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.

النقر على زر “إرسال الطلب”، وانتظار مراجعة البيانات من الجهات المختصة.

شروط تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025

وضعت وزارة التجارة العراقية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتحديث البطاقة التموينية بنجاح، حيث يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا داخل العراق بشكل دائم، إضافة إلى أن يكون من الفئات محدودة الدخل. كما يجب تقديم وثائق تثبت الدخل ومكان السكن، مع التأكد من أن البطاقة التموينية الحالية سارية المفعول. عدم الالتزام بالشروط أو تقديم معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى رفض الطلب المقدم.