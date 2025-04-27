“الامتحانات على الأبــواب“ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 جميع الصفوف.. بعـد التعـديـل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن المواعيد الرسمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد إجراء تعديلات طفيفة على الجدول الزمني لتناسب احتياجات المدارس والإدارات التعليمية.
مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني
المرحلة الابتدائية:
- الصفان الأول والثاني الابتدائي: يُعتمد نظام التقييم المستمر، حيث تُجرى التقييمات على مرحلتين:
- التقييم الأولي: من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.
- التقييم الختامي: من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.
الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي
- المواد غير المضافة للمجموع: تبدأ يوم الأحد 18 مايو 2025.
- المواد الأساسية: تُعقد الامتحانات من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.
المرحلة الإعدادية
الصفان الأول والثاني الإعدادي
- المواد غير المضافة للمجموع: تبدأ يوم الأحد 18 مايو 2025.
- المواد الأساسية: تُعقد الامتحانات من السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025.
الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية)
- بداية الامتحانات: السبت 31 مايو 2025.
- نهاية الامتحانات: الأربعاء 4 يونيو 2025.
- امتحانات الدور الثاني: تبدأ الأحد 3 أغسطس 2025.
المرحلة الثانوية
الصفان الأول والثاني الثانوي:
- بداية الامتحانات: السبت 24 مايو 2025.
- نهاية الامتحانات: الخميس 29 مايو 2025.
- نظام الامتحان: يُعقد الامتحان بنظام إلكتروني مع بعض المكونات الورقية، حسب توجيهات الوزارة بشأن نظام التقييم الجديد.
الصف الثالث الثانوي (الثانوية العامة):
- بداية امتحانات الدور الأول: الأحد 15 يونيو 2025.
- نهاية امتحانات الدور الأول: الخميس 10 يوليو 2025.
- بداية امتحانات الدور الثاني: الجمعة 26 يوليو 2025.
التعليم الفني
- الامتحانات العملية للدبلومات الفنية: تبدأ يوم الخميس 22 مايو 2025.
- الامتحانات النظرية (التحريرية): تبدأ يوم الخميس 29 مايو 2025.