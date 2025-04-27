موقع رسمي.. فتح حساب داخل بنك الخرطوم أون لاين بدون زيارة الفرع الان

أصبح الآن بإمكان الكثير من المواطنين السودانيين أن يقوموا بفتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم دون إلزامهم بعدم زيارة احد فروع البنك، يعتبر بنك الخرطوم واحد من اعرق البنوك التي تم إنشائها بالسودان يتميز بانه يقدم الكثير من الخدمات المصرفية لعملائه وضمان جميع حقوقهم، أتاح مؤخرا علي خدمة فتح حساب بنكي أونلاين لجميع المواطنين سواء كانوا داخل السودان ام خارجها وذلك من اجل تحويلات البنكية لذوييهم داخل البلاد السودانية، كل ذلك سنوضحه لكم عبر السطور التالية من هذا السياق من خلال سرد الخطوات اللازمة لفتح الحساب إليكم التفاصيل.

الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم 2025

من اجل تتبع جميع الخطوات اللازم فعلها لفتح حساب بنكي أونلاين ببنك الخرطوم ينبغي علي العميل اتباعها والتي تتمثل في:

في البداية: الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الخرطوم.

ثم قم بتحديد اللغة من اجل إتمام الخطوات.

يتطلب إدخال رمز التأكيد الموضح أمامك عبر الشاشة.

يشترط إدخال جميع البيانات الشخصية، رقم الهاتف الخاص بك.

ادخل البريد الإلكتروني المفعل لديك.

قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

انقر علي أيقونة تأكيد البيانات.

قم بإدخال رمز التأكيد المرسل إليك عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

أرفاق كافة الوثائق والمستندات.

أخيرا: انقر علي أيقونة تقديم الطلب.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم اونلاين 2025