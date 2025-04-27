“غونجا تحمـي هولفيرا” تـابع أحداث المؤسس عثمان الحلقة 190 كاملة مؤثرة وحزينة في هـذا الموعد على قناة الفجر

في الحلقة 190 من مسلسل “المؤسس عثمان”، تتصاعد الأحداث بشكل درامي ومثير، حيث يواجه عثمان تحديات جديدة تهدد استقرار الدولة العثمانية الناشئة، المؤسس عثمان هو مسلسل تاريخي تركي يروي قصة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، ويُعرض منذ عام 2019، يتميز المسلسل بالإنتاج الضخم والمشاهد الملحمية التي تجذب جمهورًا واسعًا في العالم العربي.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 190

هناك العديد من الأحداث المميزة والمثيرة في الحلقة 190 من مسلسل المؤسس عثمان، ومن أبرز تلك الأحداث:

فخ للسيدة بالا وابنتها حليمة: يقع عثمان في مأزق جديد بعد أن تُنصب فخاخ للسيدة بالا وابنتها حليمة، مما يزيد من التوتر داخل القبيلة.

خيانة السيد حسن ألب: يظهر السيد حسن ألب في صراع مع عثمان بسبب تعاونه مع الكفار، مما يؤدي إلى انقسام داخل القبيلة ويكشف عن خطط المغول لإشعال الفتن بين العثمانيين.

مواجهة مع جلاديوس: يصل جلاديوس إلى بورصة ويجمع جيشًا للانقلاب على عثمان، مما يؤدي إلى مواجهة حاسمة بينهما.

ظهور علاء الدين بن عثمان: يلعب علاء الدين دورًا مهمًا في هذه الحلقة، حيث يتدخل في اللحظات الحرجة لإنقاذ الموقف.

تردد قناة ATV التركية

يمكن متابعة الحلقة 190 من مسلسل “المؤسس عثمان” عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تُعرض الحلقة الجديدة على قناة ATV التركية يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تُبث مترجمة إلى العربية على قناة الفجر الجزائرية مساء الخميس.