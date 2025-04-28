بنك الخرطوم يُعلن تنبيهات عاجلة لجميع العملاء الان

في ظل التوعية المستمرة من قبل بنك الخرطوم، قام بإطلاق تحذير لجميع العملاء حول تطبيق بنكك بعد أن تعرض منذ فترة من عملية اختراق في نظام تغيير الهاتف ورسائل الـ” OTG” وهو ما أدى إلى تعليق الخدمة بشكل مؤقت، ليفاجئ بعدها بعض العملاء من وجود معاملات تمت على حسابات البنكية ليس من أنفسهم، ولذا قام البنك بإطلاق تنبيهات هامة لجميع العملاء الذين لديهم حسابات داخل البنك، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تعليمات بنك الخرطوم للعملاء

وحدد بنك الخرطوم بعض التنبيهات الهامة التي على إثرها يمكن الحفاظ على الحساب البنكي داخل البنك وكذلك تطبيق بنكك حتى لا يتعرض إلى الاختراق مرة أخرى، وفقًا لما يلي:-

عدم نشر أي معلومات شخصية خاصة بالعميل.

كذلك الالتزام بتحديث البيانات الشخصية وكذلك المستندات في المواعيد التي يُشير إليها البنك.

التأكيد على الخروج من تطبيق بنكك وقت الانتهاء من المعاملات عليه.

كما يجب عدم الترويج بمعلومات حسابك مع أي شخص أو أي جهة.

الحصول على بطاقات فيزا

وأكد بنك الخرطوم أنه يتم معالجة كافة المشكلات التي تواجه العملاء في أسرع وقت ممكن، مع العمل على تعزيز أنظمة الأمان لتفادي أي تكرار في المستقبل، مشيرًا إلى إطلاقه لبطاقات فيزا بما تضمن خيارات متعددة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، والعمل على إجراء المعاملات بكل سهولة، سواء كان ذلك في التسوق أو في حالة سداد الرسوم أو الدفع الإلكتروني، وهو ما تُعطي تجربة مميزة في عالم المعاملات البنكية.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، فعليك اتباع الأتي:-