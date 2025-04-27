“Cartoon Network Arabic“ تردد قناة cn كرتون نتورك بالعربية 2025 على النايل وعربسات

تُعد قناة كرتون نتورك بالعربية (Cartoon Network Arabic) من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى كرتوني ترفيهي وتعليمي للأطفال والمراهقين في العالم العربي، منذ انطلاقها في 10 أكتوبر 2010، نجحت القناة في جذب جمهور واسع بفضل برامجها المتنوعة والمناسبة لمختلف الأعمار.

تردد قناة cn كرتون نتورك بالعربية 2025

لضمان استقبال القناة بجودة عالية، يُمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات:

التردد: 11277

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال

اضغط على زر “القائمة” (Menu) في جهاز التحكم عن بعد.

اختر “إعدادات القنوات” أو “تركيب”.

اختر “إضافة تردد جديد” أو “البحث اليدوي”.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه.

اضغط على “بحث” أو “مسح”.

بعد انتهاء البحث، احفظ القناة في قائمة القنوات المفضلة.

أبرز برامج قناة كرتون نتورك بالعربية

تقدم القناة مجموعة من البرامج الكرتونية الشهيرة والمحببة للأطفال، منها:

عالم غامبول المدهش

وقت المغامرة

بن 10

الدببة الثلاثة

فتيات القوة

أبطال التايتنز انطلقوا

كريغ من الجدول

أبل وأنيون

توم وجيري

مميزات قناة كرتون نتورك بالعربية