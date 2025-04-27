تردد قناة cn بالعربية الجديد..طريقة تثبيت توم وجيري على النايل سات  والعرب سات

قناة cn بالعربية من أبرز القنوات الفضائية التي زادت شهرتها في الفترة الأخيرة، كما أن القناة تقدم محتوى ترفيهي وأمن وممتع للأطفل على مدار الـ 24 ساعة، حيث إن القناة أصبح توجد في كل أسر عربية التي تسعى لتوفير برامج كرتونية ممتعة، وغيرها من الأغاني والأناشيد الدينية المميزة ، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة على القمر الصناعي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة CN بالعربية 2025

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بتثبيت قناة cn بالعربية، حتى تُشاهد أجمل ما تقدمه القناة على مدار الساعة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الحديث للقناة: 11277.

معامل الترميز للقناة: 27500.

استقطاب قناة cn: عمودي.

بينما معامل تصحيح الخطأ لقناة cn: ¾.

تردد قناة CN بالعربية

كما جاءت البيانات الخاصة بتنزيل التردد الأخر لقناة cn بالعربية، وفقًا لما يأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني: 11747.

معامل الترميز للقناة : 27500.

بينما استقطاب القناة: عمودي.

التشفير: مجاني.

مزايا قناة cn بالعربية

أما عن مزايا قناة cn بالعربية، عقب قيامك بتثبيتها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، كما يأتي:-