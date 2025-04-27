كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 بالعراق

في الوقت الحالي، يبحث العديد من المواطنين بالعراق حول الموعد المحدد من اجل صرف رواتب المتقاعدين بالعراق بشهر مايو 2025، كشفت وزارة المالية العراقية بأنه يتم صرف الرواتب بداية من 1 مايو 2025 حيث تعتبر من الأمور التي تشغل بال العديد من هذه الفئات، ذلك لأنه المصدر الأساسي من اجل تلبية احتياجات هؤلاء المواطنين والمصدر الأساسي الذي من خلاله يتمكنوا من سداد جميع احتياجات جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلي أن الحكومة العراقية كشفت علي انه اذا تزامن موعد صرف رواتب المتقاعدين مع أجازة رسمية يتم الصرف في اليوم التالي علي الفور، عبر السطور التالية سنسرد لكم خطوات الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق تابعونا.

خطوات الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

تزايد معدلات البحث الإلكترونية من قبل الكثير من المواطنين بالعراق بالبحث عن معرفة الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي رواتب المتقاعدين، لذا عبر السطور التالية سنوضح لمكم الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام وتتمثل هذه الخطوات في:

الخطوة الأولي: زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية العراقية.

الخطوة الثانية: قم بالضغط علي أيقونة خدمة رواتب المتقاعدين.

الخطوة الثالثة: قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه، السنه الميلادية.

الخطوة الرابعة: يتطلب منك إدخال جميع البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

الخطوة الخامسة: انقر علي أيقونة الاستعلام.

في النهاية: يتم إظهار قيمة الراتب الخاص بك، مع تحديد الموعد المحدد بصرف رواتب المتقاعدين.

شروط الحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025