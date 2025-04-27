شغال الان..خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025 مايو

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول رواتب المتقاعدين في العراق، كونها تمثل أهمية كبيرة للعديد من المستفيدين في دولة العراق، نظير أن الرواتب يتم توفيرها أمام شريحة كبيرة من المواطنين في دولة العراق، ويمكنك الاستعلام عن قيمة راتب شهر مايو الجديد 2025، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية الرسمي في البداية.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات الوزارة.

فيما ستتمكن حينها من اختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.

قم مباشرة بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بقيمة الراتب المستحق الحصول عليه في العراق.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق

وجاءت شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية داخل مختلف محافظات العراق، والحصول على الراتب الشهري المتوفر من قبل وزارة المالية، وفقًا لما يلي:-