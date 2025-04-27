“هــــنا الأن” ليك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة مايو 2025 على منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، هي من أكثر المواضيع التي عليها بحث كبير في الفترة الحالية، نظير هذا البرنامج يتضمن شريحة كبيرة من المواطنين المتقدمين لحصولهم على الدعم المقدم من قبل الحكومة العراقية، فضلاً عن أن البرنامج يُساهم في تلبية احتياجات المشمولين بشكل كبير على مستوى محافظات العراق، ويرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الجديدة التي من المتوقع صدورها خلال شهر مايو.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يسهل قيامك بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة شهر مايو 2025، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

تقوم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

قم باختيار رقم الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

مع النقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم استخراج كافة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

أما عن الشروط المعنية بطلب التقديم في الرعاية الاجتماعية داخل مختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم دائم في دولة العراق.

كذلك يجب أن يكون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

يجب أن يلتزم بكافة المعايير المفروضة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 لـ 60 عامًا وقت التقديم في البرنامج.

عدم إدخال أي معلومات مضللة أو مستندات غير صحيحة.

هل صدرت الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية؟

لم تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو أي جهة بيانات رسمية تُفيد بصدور الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن أنه جاري فحص ومراجعة كافة الطلبات المقدمة من قبل الأشخاص المتقدمين، نظير أن يتم عرض كافة الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين في غضون الفترة القليلة القادمة.