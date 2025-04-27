لينك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2025 العراق

تحرص الحكومة العراقية علي تقديم الدعم لمواطنيها وذلك من خلال تقديم برنامج الرعاية الاجتماعية حيث يهدف هذا البرنامج إلي تحسين المعيشة ومن اجل حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا من اجل تلبية مطالبهم، لذا يتساءل العديد من المواطنين بمعرفة الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، من خلال هذا السياق وعبر هذه السطور سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق به ابقوا معانا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2025

يتاح لجميع من قدموا بالرعاية الاجتماعية من اجل تضمنهم بالوجبة الأخيرة في العراق أن يقوموا بالاستعلام علي خالة الطلب الخاصة بهم وذلك من خلال إجراء هذه الخطوات التالية:

في بداية الأمر: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي.

ثم قم بالضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر علي أيقونة الدخول علي خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

انقر علي أيقونة الاستعلام.

قم بملء الاستمارة بجميع البيانات الشخصية بكيفية صحيحة.

انقر علي زر البحث.

أخيرا: يتم علي الفور إظهار النتيجة مع الإعلان عن كشوفات المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية بالعراق 2025

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق علي الشروط الأساسية التي يجب أن تنطبق علي جميع من يريد التقديم علي الرعاية الاجتماعية والتي تتمثل في: