عاجل.. موعد امتحانات صفوف النقل الثانوية والاعدادية والابتدائية جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد امتحانات صفوف النقل المتمثلة في “الثانوية، الإعدادية، الابتدائية”، مؤكدة أن الامتحانات تبدأ من يوم 21 من شهر مايو 2025 القادم للصفين الأول والثاني الثانوي إلى يوم 27 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من يوم 22 مايو ويستمر إلى يوم 27 من شهر مايو 2025، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بعقد الامتحانات لصفوف النقل.

امتحانات صفوف النقل على مستوى الجمهورية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية والإعدادية والابتدائية لصفوف النقل، سيتم العمل على استخدام المدارس والمقاعد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية التي تبدأ يوم 31 من شهر مايو 2025، مع توفير عدد من المدارس الأخرى التي تحوز على أعداد الطلاب بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة بمختلف منسوبيها تعمل على قدم وساق لعقد هذه الامتحانات.

الاستعداد لامتحانات صفوف النقل على مستوى الجمهورية

وجاء تعديل مواعيد عقد امتحانات النقل الخاصة بامتحانات التعليم العام ضمن كتاب الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، مما يُتيح تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية عام 2025، وسيتم الانتهاء من كل هذه الامتحانات من أج الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة عن عام 2024-2025، فيما أن الوزارة شددت على جميع المديريات بمختلف محافظات مصر، من تفعيل منظومة ملائمة لألية الامتحانات، بحيث لا يواجه الطالب أو الطالبة أي مشكلة أو عرقلة عند أداءه لامتحانات العام الدراسي الحالي.