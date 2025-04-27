سعر البنزين في السعودية مايو 2025.. تحديث لحظي

يبحث العديد من الأشخاص في المملكة السعودية عن سعر البنزين بعد التحديثات الأخيرة التي تمت عليها مؤخرًا، فيما أن شركة أرامكو السعودية تقوم بتحديث لحظي وشهري على كافة أنواع البنزين، بما يتلائم مع التطورات الاقتصادية العالمية، والعمل على ضمان توفير الوقود بأنواعه بجودة عالية وأسعار ملائمة للجميع، وفي ذلك سنتعرف معًا على تحديث شهر مايو لأسعار البنزين خلال السطور التالية.

سعر البنزين في السعودية شهر مايو 2025

وحددت شركة أرامكو السعودية، سعر البنزين داخل المملكة العربية السعودية بمختلف أنواعه، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر لتر البنزين من نوع “91” إلى 2.18 ريال سعودي.

بينما سجل سعر البنزين نوع “95” نحو 2.33 ريال سعودي.

أما بالنسبة لسعر الديزل فسجل نحو 1.66 ريال سعودي.

بينما كيروسين بلغ نحو 1.33 ريال سعودي.

كما أن العاز المسال في محطات الوقود سجل نحو 1.04 ريال سعودي.

ما تبذله أرامكو في توفير الوقود؟

تبذل شركة أرامكو السعودية قصارى جهدها في ضخ كميات كبيرة من المواد البترولية المختلفة، نظير أن ذلك يأتي بعد اختبار وتحليل دقيق على مدار مراحل الإنتاج والنقل المختلفة، بالإضافة إلى إصدارها لشهادات جودة لكل شحنة من الوقود قبل العمل على توزيعها، مع استخدام الشركة إلى صبغات لونية مميزة لتسهيل التمييز بين مختلف أنواع الوقود المختلفة البصرية، وبالنسبة للأسعار فتتابع الشركة باستمرار كافة التطورات التي تتم على أسعار النفط العالمية، وعلى إثرا ذلك يتم تحديد سعر لتر البنزين المحلي.