حدثها الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل أغاني البيبي يومياً

تسهم قناة طيور الجنة بيبي في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم والأخلاق الحميدة بطريقة مشوقة ومحببة حيث تتميز القناة الفضائية بأنها تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال بجودة عالية في الصوت والصورة مما يجعل متابعتها تجربة ممتعة للأطفال ومحبي الأناشيد الدينية التي تعلم الأطفال الصغار لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية.
تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية
تتميز القناة بأنها متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات حيث تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال كما تعرض القناة برامجها وأغانيها بجودة صورة وصوت ممتازة كذلك تبث القناة بشكل مجاني بدون تشفير ما يجعلها متاحة للجميع على مدار 24 ساعة.
تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات
- التردد: 11274
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11310
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال
سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:
- الضغط على أيقونة القائمة من جهاز التحكم.
- ثم التوجه إلى الإعدادات الخاصة بالقناة الفضائية.
- عليك الدخول إلى الترددات مع إضافة التردد الخاص بالقناة كما هو موضح.
- تسجيل جميع بيانات القناة المطلوبة مثل معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.
- بدء البحث عن القناة.
- بعد ظهور القناة الفضائية عليك حفظ القناة على جهازك الشخصي.