حدثها الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل أغاني البيبي يومياً

تسهم قناة طيور الجنة بيبي في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم والأخلاق الحميدة بطريقة مشوقة ومحببة حيث تتميز القناة الفضائية بأنها تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال بجودة عالية في الصوت والصورة مما يجعل متابعتها تجربة ممتعة للأطفال ومحبي الأناشيد الدينية التي تعلم الأطفال الصغار لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية

تتميز القناة بأنها متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات حيث تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي متنوع يناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال كما تعرض القناة برامجها وأغانيها بجودة صورة وصوت ممتازة كذلك تبث القناة بشكل مجاني بدون تشفير ما يجعلها متاحة للجميع على مدار 24 ساعة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن: