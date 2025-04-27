رابط استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها عبر منصة مظلتي في العراق

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الذي يعتبر أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الدولة حيث يتميز البرنامج بأنه يوفر الدعم لمن يتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة للحصول على الدعم.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يترقب العديد من الأسر والعائلات العراقية إعلان نتائج الوجبة السابعة والتي لم يتم الكشف عنها حتى اليوم وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن كشوف الأسماء سوف تنشر فور اعتمادها عبر منصة مظلتي الإلكترونية وهي المنصة الرسمية المعتمدة للاستعلام عن جميع برامج الرعاية الاجتماعية لذلك إليكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

زيارة منصة مظلتي الإلكترونية في عموم العراق.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك تحديد المحافظة المراد البحث عنها.

ثم اختيار الوجبة السابعة في العراق.

بعد ذلك البحث عن الاسم لمعرفة النتيجة في حالة ظهورها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية