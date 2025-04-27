نزل تردد قناة وناسة كراميش الجديد 2025 خلي طفلك يستمتع الان

تقدمان قناتين وناسة وكراميش، أفضل البرامج الساحرة التي يعشقها شريحة كبيرة من المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، لكونا هما الأكثر شهرة وشعبية بين القنوات الفضائية الأخرى، نظير ما يقومان ببثه من برامج تعليمية وترفيهية مميزة على مدار الساعة، ويرغب العديد من المتابعين في استقبال هذان القناتين على الأقمار الصناعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

عليك اتباع مجموعة من المعلومات الهامة التي تمكنك من تنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

التردد يكون 11430.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة كراميش العرب سات

أما عن التردد الخاص بقناة كراميش على العرب سات، فجاءت بياناته كما يلي:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد الحديث 11390.

استقطاب قناة كراميش عمودي.

الجودة عالية.

تردد قناة وناسة العرب سات

ولكي تقوم بتثبيت التردد الأخر لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، فعليك اتباع الأتي:-

قمر صناعي وناسة العرب سات.

ترددها الحديث يكون 11470.

بينما استقطابها فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

خطوات تثبيت قناة كراميش وناسة أطفا

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة كراميش وناسة أطفال على القمر الصناعي، فجاءت كما يلي:-