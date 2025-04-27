يا زول الان.. فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني بكل سهولة

فتح حساب بنك الخرطوم، من أبرز الخدمات التي تم إطلاقها حديثًا من قبل البنك أمام كافة العملاء السودانيين المقيمين والمغتربين، نظير أن الخدمة تُمكن العميل في حصوله على حساب بنكي فعال يمكن من خلاله إجراء كافة المعاملات والخدمات المصرية، بالإضافة إلى أن الحسابات تختلف بناءً على الفرد سواء كانت حساب جاري أو توفير أو استثماري، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل التي تمكنك من فتح الحساب ، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم أون لاين

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، والتمتع بكل الخدمات البنكية المقدمة، فجاءت كما يلي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم في البداية.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

مع إدخالك إلى كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

الموافقة على الأحكام المفروضة من قبل البنك.

مع رفع المستندات المعنية بطلب فتح حساب جديد.

النقر في نهاية الأمر على زر “إرسال الطلب”.

خدمات بنك الخرطوم أمام العملاء

أما عن الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام العملاء المقيمين والمغتربين، الذين يقومون بفتح حساب جديد داخل البنك، فنصت على النحو الأتي:-