الحكومة العراقية تحذر جميع المواطنين بفرض غرامة 500 ألف دينار فورية

في إطار تقنين أوضاع الطرقات العامة داخل الدولة العراقية وبمختلف الهيئات والمحافظات، فإن أمانة بغداد أعلنت مؤخرًا عن فرضها إلى غرامة مالية تصل قيمتها لـ 500 ألف دينار عراقي، وذلك على جميع المواطنين الذين يقومون برمي الإنقاض والنفايات بالشوارع العامة، ناهيك عن أن هذه المخلفات تهدد حياة وأرواح المواطنين بشكل كبير، داعية تجنب رميها والإهتمام بالنظافة وتجنب رمي المخلفات خاصة في الأماكن الغير المخصصة لذلك.

فرض غرامة مالية تصل لـ 500 ألف دينار عراقي

وأكدت الأمان في بيان لها مؤخرًا، أن قيمة الغرامة تصل لـ 500 ألف دينار عراقي، لتكون هي أكبر العقوبات المالية التي يتم فرضها في تاريخ المرور العراقي، ناهيك عن أم المخالف سيلزم بمصاريف إزالة هذه المخالفة والعمل على إصلاح التخريب التي يصدر من خلال مثل هذه النفايات المهددة لحياة المواطنين بشكل كبير، وجاء ذلك ضمن التوعويات الصادرة من قبل أمانة بغداد ومختلف الأمانات العراقية للحفاظ على نظافة الشوارع.

عقوبات على أصحاب المركبات في العراق

وفي سياق أخر، أصدر مديرية المرور العامة، عن أنه في حالة إذا قام صاحب المركبة بحرف أو خفي لوحات تسجيل المركبات يتم إحالته إلى المحاكم، وذلك استنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب إحكام المادة رقم 47 ثانيًا من قانون المرور، مع فرض غرامة مالية كبيرة على جميع أصحاب المركبات الذين يقومون بمثل هذه المخالفات داخل مختلف محافظات العراق، وذلك من أجل حماية أرواع وممتلكات المواطنين.