خطوات استخراج جواز السفر السوري 2025 “من هنـــــــــــــا” .. www.ecsc-expat.sy

استخراج جواز السفر السوري 2025 الذي يعتبر من أهم الوثائق الرسمية التي يمكن من خلالها السفر والتنقل خارج البلاد، ولذلك لقد قامت الحكومة السورية إمكانية استخراج جواز السفر إلكترونيا، حتى توفير الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن استخراج جواز السفر السوري 2025.

استخراج جواز السفر السوري 2025

يمكنك الآن معرفة طريقة استخراج جواز السفر السوري 2025 بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحجز جواز السفر .

ثم قم باختيار أيقونة معاملاتى الموجودة على الصفحة الرئيسية .

بعد ذلك تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

ثم قم بضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام المفروض.

بعد ذلك عليك إرفاق صوره شخصيه وفق المواصفات المحددة.

ثم قم باستلام رسالة تأكيدية تتضمن كافة تفاصيل الحجز.الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالدخول لمتابعة الطلب لاحقًا.

الأوراق والمستندات المطلوبة عند استخراج جواز السفر السوري 2025

يجب عليك أن كنت تريد استخراج جواز السفر السوري عليك معرفة ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة حتي تستطيع استخراج جواز السفر لكل سهولة، من خلال اتباع النقاط التالية.