فرصة حصرية .. الحجز الإلكتروني لفنادق مكة يبدأ رسميًا عبر بوابة الحج الجزائرية 1446

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر عن بدء عملية الحجز الإلكتروني لفنادق مكة المكرمة لموسم الحج والعمرة القادم، حيث تم تحديد كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل أداء المناسك للحجاج، كما تم توفير منصة إلكترونية وتطبيق خاص يتيحان للحجاج تنفيذ عملية الحجز بسهولة ويسر، مما يعكس اهتمام السلطات الجزائرية بتقديم خدمات متطورة للحجاج الميامين.

الحجز الإلكتروني لفنادق مكة

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر بيانًا رسميًا يخص الحجز الإلكتروني لفنادق مكة المكرمة، حيث أفاد البيان بأن عملية الحجز ستبدأ يوم السبت الموافق 26 أفريل 2025، على الساعة 12:00 ظهرًا، وتشمل حجز الغرف للفترة المحددة من 10 ماي حتى 15 ماي 2025، وأوضح البيان أن الحجز سيكون متاحًا عبر البوابة الجزائرية للحج أو تطبيق ركب الحجيج، مما يضمن للحجاج سهولة الوصول إلى الخدمات وإتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل أو الانتظار.

خطوات الحجز الإلكتروني لفنادق مكة

يمكن للحجاج الجزائريين الراغبين في الحجز الإلكتروني لفنادق مكة المكرمة اتباع خطوات بسيطة وفعالة تضمن إتمام العملية بسهولة، وتشمل الخطوات ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة الجزائرية للحج عبر الإنترنت أو تحميل تطبيق ركب الحجيج على الهاتف.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور إذا كان لديك حساب مسبق، أو إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات المطلوبة.

إدخال المعلومات الشخصية ورقم التسجيل الخاص بالحاج، بالإضافة إلى تحديد تفاصيل الرحلة مثل تاريخ المغادرة ومكان الإقامة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم إتمام عملية الدفع عبر الوسائل المتوفرة.

النقر على زر تأكيد لإتمام عملية الحجز بنجاح.

مزايا الحجز الإلكتروني لفنادق مكة

توفر عملية الحجز الإلكتروني لفنادق مكة المكرمة العديد من المزايا التي تسهل على الحجاج أداء المناسك بكل راحة، وتشمل هذه المزايا: