موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 190 والجديدة عبر القنوات الناقلة 2025

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 190 يعتبر هذا المسلسل واحد من أشهر المسلسلات التركية التاريخية التي حققت نجاح كبير في الوطن العربي منذ عرض أولى حلقاته على الشاشات، لقد حظي بشعبية واسعة بفضل ألحداث التاريخية المشوقة المليئة بالمعارك الملحمية، ومشاهد الخيانة من أقرب المقربين للبطل عثمان بن أرطغرل، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 190.

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 190

يمكنك الآن معرفة موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 190 التي اذا البحث عنها بشكل مستمر من قبل عشاق الدراما التركية التاريخية، خاصة بعد عرض الإعلانات الترويجية مثيرة ومشوقة حيث ظهر البطل عثمان وسط صفوف الأعداء بكل شجاعة وإقدام، مما زاد الحماس الي جميع المتابعين معرفة موعد الحلقة، حيث سوف تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 عبر شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت إسطنبول؛ أما جمهور الوطن العربي، فيمكنهم متابعة الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، حيث ستعرض في اليوم التالي، الخميس 1 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض والقاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات