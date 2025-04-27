بمواصفات خيالية .. سعر  سيارة إي إس الكهربائية موديل 2026

لقد أعلنت شركة لكزس اليابانية عن سيارة إي إس الكهربائية موديل 2026 ضمن فعاليات معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات، وتأتي هذه السيارة حتى تؤكد لنا مدى قدرة شركة لكزس على الاختراعات الجديد التي تواكب التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية الجديدة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن سيارة إي إس الكهربائية موديل 2026.

سيارة إي إس الكهربائية موديل 2026

كما كشف شركة لكزس ان أن سيارة إي إس الكهربائية موديل 2026 ستكون متاحة للطرح في الأسواق بدءًا من العام المقبل، علاوة على أن السيارة جاءت بتصميم عصري وانيق من الخارج يليق بتاريخها الكبير، كما أن السيارة خضعت لعملية إعادة تصميم شاملة مقارنة بالإصدارات السابقة.

مواصفات سيارة إي إس الكهربائية موديل 2026

يوجد العديد من المميزات التي تمتلكها سيارة إي إس الكهربائية موديل 2026، ولذلك لقد جئنا لكم ببعض من هذه الصفات الرائعة وهي تكون كالتالي.

حيث تم زيادة في الأبعاد من خلال زيادة طول السيارة الإجمالي بحوالي 6.5 بوصة، بينما ازدادت قاعدة العجلات بمقدار 3 بوصات، ما منح السيارة مظهرًا أنيق أكثر من قبل.

أما عن المقصورة اصحت أكثر رحابة انعكس تمديد قاعدة العجلات مباشرة على المساحة الداخلية، مما وفر مقاعد أكثر راحة ومساحة أكبر للأرجل، إضافةً إلى تحسين وضعية الجلوس لتسهيل الدخول والخروج.



كما أن الرؤية بانورامية محسنة اهتم المصممون بتوفير رؤية أوسع للسائق والركاب عبر تصميم النوافذ والأعمدة بطريقة ذكية، مما يزيد من مستوى السلامة والراحة أثناء القيادة.