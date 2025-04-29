موعد صرف العلاوات السنوية للمعلمات في السعودية 2025 .. الوزارة تكشف التفاصيل

العلاوات السنوية للمعلمات في السعودية 2025 التي من ضمن سلم رواتب المعلمين لعام 2025، حيث تم تطبيقه من بداية هذا العام، حيث يتضمن السلم الجديد تحسينات شاملة على الرواتب الأساسية والعلاوات السنوية، حيث جاء لدعم الكوادر التعليمية الجديدة وتمكينها من أداء دورها في تحقيق أهداف العملية التعليمية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن العلاوات السنوية للمعلمات في السعودية 2025.

العلاوات السنوية للمعلمات في السعودية 2025

يمكنك الآن معرفة قيمة العلاوات السنوية للمعلمات في السعودية 2025 التي تختلف بناءً على المستوى والدرجة الوظيفية لكل معلم، وذلك حتى يتم تحقيق العدالة بين جميع الفئات الوظيفية في القطاع التعليمي، وتأتي كالتالي.

المستوى الأول

إليكم قيمة العلاوات التي يستحقها الموظفين في هيئة التعليم السعودي للدرجة الاولى:

حيث يأتي قيمة العلاوات السنوية مساعد معلم: 300 ريال سعودي.

معلم ممارس: 500 ريال سعودي.

معلم متقدم: 540 ريال سعودي.

معلم خبير: 600 ريال سعودي.

المستوى الثاني

تتمثل لكم قيمة العلاوات السنوية للمعلمين بالدرجة الثانية:

مساعد معلم: 320 ريال سعودي.

معلم ممارس: 520 ريال سعودي.

معلم متقدم: 560 ريال سعودي.

معلم خبير: 620 ريال سعودي.

سلم رواتب المعلمين في السعودية 2025

يعتبر سلم رواتب المعلمين لعام 2025 من أهم العناصر الأساسية التي تدعم استقرار وتمكين الكوادر التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويعد هذا السلم برسم توضيحي يحدد الرواتب والعلاوات السنوية للمعلمات والمعلمين بناءً على المستوى والدرجة الوظيفية لكل معلم، ويهدف هذا السلم إلى تحقيق العدالة بين جميع الفئات الوظيفية في القطاع التعليمي.