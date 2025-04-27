رسميًا “التعليم” .. يكشف عن جدول الاختبارات النهائية سلطنة عمان 2025

جدول الاختبارات النهائية سلطنة عمان 2025 مع اقتراب موعد نهاية العام الدراسي في سلطنة عمان، لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية عن مواعيد الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي، حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعداد لها جيدا، لأن الاختبارات النهائية تعتبر من أهم المحطات التعليمية التي من خلالها يتم تحديد مستوى الطلاب التعليمي، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن جدول الاختبارات النهائية سلطنة عمان 2025.

جدول الاختبارات النهائية سلطنة عمان 2025

يمكنك الآن معرفة جدول الاختبارات النهائية سلطنة عمان 2025 خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية عن الجدول الزمني الخاص بها كما أكدت أن الجدول سوف يضمن جميع الصفوف الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويكون كالتالي.

الرياضيات ابتداء من يوم الأحد 1 يونيو 2025.

التربية الإسلامية يوم الإثنين 2 يونيو 2025 .

الدراسات الاجتماعية ابتداء من يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.

اللغة العربية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

العلوم يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 11 يونيو 2025.

جدول الاختبارات النهائية سلطنة عمان للصفين التاسع والعاشر 2025

يعتمد جدول الاختبارات النهائية سلطنة عمان للصفين التاسع والعاشر على جميع المواد التعليمية، ويكون هذا الجدول كالتالي.