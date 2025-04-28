أعلى عائد شهري .. أعرف تفاصيل شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري بأحدث أسعار الفائدة 2025

يُعتبر البنك الأهلي المصري من أبرز المؤسسات المصرفية التي تقدم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار والحسابات البنكية، بما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويحقق لهم أعلى معدلات العائد، حيث أعلن البنك عن تخفيض الفائدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي بنسبة كبيرة، لتصبح الفائدة الحالية أقل من الفائدة السابقة، وذلك بناءً على شرائح المبالغ المالية المختلفة.

أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار التي تتميز بعوائد تنافسية وفترات متنوعة تناسب جميع العملاء، حيث تسعى هذه الشهادات إلى توفير حلول استثمارية مرنة وآمنة، إذ تتنوع الفوائد بناءً على نوع الشهادة وقيمتها ومدتها، كما يهدف البنك إلى جذب ودائع جديدة وتقديم أفضل العوائد في السوق المصرفي.

الحساب الجاري ذو العائد اليومي في البنك الأهلي المصري

يُعد الحساب الجاري ذو العائد اليومي أحد الخيارات المميزة التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملائه، حيث تم خفض الفائدة عليه لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ تتغير نسبة الفائدة بناءً على الشريحة المالية، فمثلاً الشريحة التي تبدأ من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، انخفض العائد من 15% إلى 12.75%، بينما الشريحة التي تزيد عن 20 مليون جنيه، تراجعت الفائدة من 22% إلى 19.75%، مما يجعل هذا الحساب خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن دخل يومي ثابت.

جدول شرائح الحساب الجاري ذو العائد اليومي