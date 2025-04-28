سيارة لكزس اي اس 2026 بمواصفات عالمية وخيالية .. أشتري الآن فور إنطلاقها في مصر

لكزس اي اس 2026 من السيارات التي تزايد عليا البحث في الفترة الأخيرة حيث ينتظرها العديد من عشاق السيارات الجديدة حيث لكزس IS 2026 تعتبر جيل جديد من الأناقة والأداء المتطور حيث نجحت الشركة البيانية في تطوير تلك السيارة حيث للعلم تستعد شركة لكزس لإطلاق الجيل الرابع من سيارتها السيدان الرياضية الفاخرة IS بطراز عام 2026م مع تغييرات جوهرية تمس التصميم والأداء لتصبح في مكانة خاصة في عالم السيارات الفاخرة التي تتميز بأنها متوسطة الحجم لذلك سوف نوضح التصميم الخارجي والداخلي في تلك السيارة

لكزس اي اس 2026

تتميز سيارة لكزس اي اس 2026 بمميزات رائعة في التصميم الخارجي والداخلي حيث طراز السيارة في 2026 على تصميم خارجي جديد يعكس التصميم المستقبلي لدى لكزس لذلك إليكم تفاصيل التالية:

تأتي لكزس ES 2026 مزودة بلوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 إنش.

السيارة مميزة بتوفير شاشة لمس مركزية بحجم 14 إنش مما يعزز من تجربة القيادة والتفاعل داخل السيارة.

شكل السيارة متطور تمتلك لمسة من الفخامة على المقصورة الداخلية.

كما توفر السيارة مستوى استثنائي من الراحة للركاب مع سقف بانورامي يمكن تعتيمه بلمسة زر.

كما أصبحت ES 2026 أطول وأعرض وأعلى من الطراز السابق ما ينعكس مميزات إضافية في المقصورة الداخلية.

تتوفر السيارة أيضا بنسخ كهربائية بالكامل لتلبي تطلعات عشاق السيارات الجديدة.

تتميز بتقنيات السلامة والأنظمة الذكية حيث مجهزة بأحدث أنظمة السلامة مثل التنبيه من التصادم.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع لكزس IS 2026

للعلم من المنتظر أن يتم الكشف الرسمي عن لكزس IS 2026 خلال الأيام الماضية عام 2025 مع طرحها في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 45,000 دولار أمريكي وفقًا للتوقعات الأولية لتلك السيارة.