الحكومة الجزائرية تحذر جميع المواطنين من اليوم

أعلنت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن هطول أمطار غزيرة ورعدية يوم غدًا الأحد الموافق 27 من شهر أبريل 2025، حتى أن المناطق الشرقية ستكون أغلبها محملة بالأمطار الرعدية والثلوج الكثيفة التي تضربها، مؤكدة أن بعض المناطق الشمالية والغربية والوسطى، تشهد حالة من الطقس المشمس إلى الممطر، ناهيك عن إضطراب كبير في درجات الحرارة بمعظم ولايات دولة الجزائر.

حالة الطقس في الجزائر

وأكدت المصالح ذاتها، أن درجات الحرارة داخل المناطق الساحلية تتراوح من 22 لـ 29 درجة مئوية، فيما أن المناطق الداخلية تبدأ فيها درجات الحرارة من 21 لـ 28 درجة، ناهيك عن ارتفاع سرعة الرياح التي تصل إلى 50 كلم على الساعة، أما بالنسبة للمناطق الجنوبية، فيها تتراوح درجات الحرارة من 29 لـ43 درجة مئوية، وسرعة الرياح فيها تصل إلى 50 كلم على الساعة، مما تتغير حالة الطقس على مدار اليوم.

تحديث حالة الطقس

وحذرت المصالح جميع المواطنين من حالة الطقس هذه التي تضرب معظم الولايات الجزائرية، خاصة أصحاب المركبات العامة والخاصة، فيما يوجد شبورة في الصباح الباكر وفي المساء، لذا يجب الحذر تمامًا من هذه الحالة من الطقس السيء، حتى أن المصالح تقوم بتحديث حالة الطقس على مدار اليوم، من أجل أن يتعرف عليها المواطنين ويتوخون الحذر من هذه الحال من الطقس.

طقس الجزائر اليوم

وفي سياق متصل، فإن اليوم السبت شهد حالة من تساقط أمطار على بعض الولايات الداخلية، والبعض الأخر من المناطق كانت ذات طقسًا مشمسًا على السواحل، حتى أن درجات الحرارة تراوحت من 21 لـ 25 درجة في المناطق الساحلية.

طقس الجزائر اليوم الأحد

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم مؤثرة بشكل كبير على مختلف الولايات الجزائرية، بما تشهد بعض المناطق حالة من هطول الأمطار الغزيرة، المحملة بالأتربة والرياح الثقيلة، ناهيك عن أنه في الساعات الجارية يوجد شبورة كبيرة على الطرقات العامة يجب الحذر منها بشكل كبير.