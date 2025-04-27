عاجل الخميس.. إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر شهر أيار 2025 العراق

كشفت هيئة التقاعد الوطنية في بيان لها مؤخرًا، عن بدء عمليات توزيع رواتب المتقاعدين عن شهر أيام يوم الخميس القادم وهو الموافق نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدة بأن ذلك سيوافق يوم 1-5-2025، بحيث يتحصل عليه كافة المستفيدين المشتركين في هيئة التقاعد، نظير أن رواتب الشهر الجاري تأتي مجردة من أي زيادات جديدة تُطبق على رواتب المتقاعدين، ويمكنك الاستعلام عن قيمة الراتب، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

صرف رواتب المتقاعدين العراق

وأكدت هيئة التقاعد الوطنية، أن صرف رواتب المتقاعدين تكون بإرسال رسائل نصية من قبل الهيئة لجميع المستفيدين العراقيين، تُفيد بتوجههم إلى أقرب منفذ تابع للمصارف العاملة في الدولة، بحيث يتمكنوا من الحصول على رواتب الشهر الجديد، وهذا يوافق الساعات المقبلة، مضيفة أن رواتب الشهر الحالي تأتي خالية من أي زيادات سوى التي تم تطبيقها في العام الماضي، كذلك فتأتي الرواتب كاملة غير مستقطعة، بحيث يتحصل عليها كافة المستفيدين دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

فيما يسهل عليك اختيار خدمة الإطلاع على الرواتب.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

مع الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتائج.

وعندها ستتمكن من معرفة قيمة الراتب.

شروط الإشتراك في هيئة التقاعد

أما عن الشروط المعنية بطلب الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية داخل دولة العراق، فجاءت كما يلي:-