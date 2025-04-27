افتح يا زول حسابك من البيت..طريقة فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

طريقة فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم من أهم الموضوعات بحث في الفترة الراهنة من قِبل السودانين والمغتربين وذلك لما يقدمه بنك الخرطوم من خدمات مصرفية عن طريق الإنترنت تسهل على العملاء من مختلف الجنسيات فتح حساب عبر الأونلاين ومن أهم هذه الخدمات إمكانية فتح حساب بنكي سواء كان جاري أو توفير بدون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع لذلك فيما يلي سوف نوضح لكم خطوات فتح الحساب البنكي والشروط المطلوبة للحصول عليه.

طريقة فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم

يقدم بنك الخرطوم عدد من الخدمات الإلكترونية حيث يمكن فتح حساب بنكي عبر الإنترنت في بنك الخرطوم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لدى بنك الخرطوم في السودان.

عليك بعد ذلك التوجه إلى القائمة الرئيسية ثم اختر تسجيل الدخول.

ثم حدد اللغة العربية من بين اللغات المتوفرة.

اضغط على خيار فتح حساب جديد.

اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه لدى بنك الخرطوم.

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات المطلوبة

بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح اضغط على إرسال الطلب.

سوف يتم مراجعة طلبك.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

بنك الخرطوم يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمغتربين بشروط وضوابط ميسرة حيث تم توفير البنك من أجل فتح حساب بنكي أونلاين بدون زيادة الفرع حيث يمكن الحصول على الحساب البنكي بكل سهولة بعد توفير جميع الضمانات اللازمة للحصول على الشروط والضمانات المطلوبة لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي: