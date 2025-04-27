كيفية تنزيل قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات وتابعوا أغاني لولو الشطورة

يرغب العديد من محبي ومتابعي قنوات الأطفال التعرف على تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2025 على نايل سات وعرب سات حيث تعبر القناة الفضائية من من أهم قنوات الأطفال في الوقت الحالي حيث استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة بفضل محتواها الترفيهي المميز كما تقدم القناة عدد متنوع من الأغاني والأناشيد التي تهدف إلى تنمية المهارات الذهنية كذلك ومن بين أهم ما تعرضه القناة أغاني لولو الشهيرة التي يتابعها الأطفال الصغار على مدار 24 ساعة.

تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2025

قناة وناسة كيدز من القنوات المفضلة للأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين لقنوات الأطفال حيث تعتبر من أفضل القنوات الفضائية ويمكن استقبال قناة وناسة كيدز والاستمتاع ببرامجها وأغانيها طوال اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة لذلك إليكم تفاصيل الترددات على الأقمار الصناعية المختلفة في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

قناة وناسة كيدز تقدم عدد كبير من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين ولها عدد لا حصر له من الأغاني والأناشيد المميزة ومنها أغاني لولو ومن أهم تلك الأغاني هي أغنية لولو الشطورة وأغنية لولو عم بضيع وأغنية لولو صارت شرطية وأغنية لولو اتسرقت وغير ذلك من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة بين محي ومتابعي قنوات الأطفال لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية كما يلي بالتفصيل:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11272

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية تنزيل قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال

قناة وناسة كيدز يمكن تنزيلها إلى قائمة قنواتك بسهولة لذلك اتبع الخطوات التالية: