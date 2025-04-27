عائد شهري كبير من البنك الأهلي المصري.. بُشرى لجميع العملاء

يبحث العديد من المواطنين عن الشهادات الادخارية، خاصة وأن البعث يرغب في الحصول على شهادة بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري، خاصة بعد قرار المركزي بشأن خفض العوائد على شهادات الادخار، ليؤكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن لجنة الأصول والخصول اجتمعت مؤخرًا، من أجل وقف بعض الشهادات المتغيرة وإعادة هيكلة الشهادات الجديدة، من أجل العمل على تنفيذها اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.

حساب قيمة العائد على الشهادات في البنك الأهلي

وأوضح البنك الأهلي المصري، أنه قرر خفض قيمة العائد على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات بجميع دوريات صرفها بنسبة تصل لـ 2%، فيما أنه في حالة إذا رغبت بشراء شهادة بقيمة 300 ألف جنيه، من نوع الـ 21.5%، فيتم ضرب قيمة الشهادة في العائد والقسمة على 100، ليظهر لك الناتج سنويًا، بعدها ستتمكن من قسمة الناتج على 12 ليظهر لك قيمة العائد شهريًا، وهناك شهادات بعائد يصل لـ 23%، ولذا فإن قيمة العائد الشهري أو السنوي يتم احتسابه بناءً على نوع الشهادة البلاتينية.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

أما عن التفاصيل الخاصة بشهادات البنك الأهلي المصري، وذلك بعد التغييرات التي تمت على عائد الشهادات في البنكي الأهلي ومصر، فجاءت كما يلي:-

يصل العائد على شهادة الادخار البلاتينية لـ 3 سنوات.

نسبة العائد فيها يكون 21.5% شهريًا.

بقيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة يكون 1000 جنيه.

يمكنك إصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها بضمان قيمة الشهادة.

إمكانية الحصول على قرض بضمان قيمة الشهادة كذلك.

شهادات سوبر كاش

أطلق بنك مصر مؤخرًا، حساب سوبر كاش يومي، بما يتحصل العميل على عائد يومي من خلال هذا الحساب، فيما الحد الأدنى لإجراءه يصل إلى 50 ألف جنيه، كما أن نسبة العائد تبلغ سنويًا نحو 17%، وتزداد قيمة العائد في حالة زيادة مبلغ الشهادة فوق الـ 100001 جنيه وحتى 500 الف جنيه يكون العائد فيها 17.25%.

حساب جاري ذو عائد يومي 2025

ويوفر البنك الأهلي المصري، حساب جاري ذو عائد يومي 2025، جاءت تفاصيله كما يلي:-