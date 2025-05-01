لولو الشطورة..تردد قناة وناسة كيدز للأطفال على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل الاغاني يومياً

هناك مجموعة من التساؤلات حول تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2025 على نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة أحلى الأغاني على مدار اليوم كما تعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أهم قنوات الأطفال التي تحظى بشعبية كبيرة في الوقت الراهن حيث تتميز القناة بأنها تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي من خلال مجموعة الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على مدار اليوم كذلك بشكل خاص أغاني لولو التي يحبها الأطفال الصغيرة والتي تحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي بالكامل وتسهم في تنمية المهارات الذهنية واللغوية لدى الأطفال بطريقة سهلة.

تردد قناة وناسة كيدز للأطفال

توفر قناة وناسة كيدز للأطفال مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد ومن أهمها أغاني لولو التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة حيث نالت القناة أعجاب الأطفال ولها شعبية في العالم العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11272

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة إضافة قناة وناسة كيدز على جهاز الاستقبال