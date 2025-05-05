افتح حسابك من بيتك..خطوات فتح حساب أونلاين عبر بنك الخرطوم بدون زيادة الفرع 2025

بنك الخرطوم في دولة السودان يقدم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة حيث لتوضيح كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين إليك الخطوات الرئيسية والشروط المطلوبة للحصول على كيفية فتح حساب بنكي بالبنك حيث يمكن فتح الحساب الجاري أو التوفير بدون الذهاب إلى مقر البنك ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الالتزامات المطلوبة للحصول على حساب من بنك الخرطوم عبر الأونلاين لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم.

خطوات فتح حساب أونلاين عبر بنك الخرطوم

في البداية للعلم يقدم بنك الخرطوم عبر الأونلاين العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها فتح حساب بنكي بكل سهولة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

كذلك من القائمة اختر تسجيل الدخول إلى البنك.

اختر اللغة العربية من الخيارات المتاحة في بنك الخرطوم.

ثم بعد ذلك اختر فتح حساب جديد.

بعد ذلك اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

بعد ذلك قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل والرقم الوطني للسوداني أو رقم الجواز للمغترب.

افتح النموذج الإلكتروني وسجل جميع البيانات المطلوبة.

اضغط على إرسال الطلب في النهاية.

شروط فتح الحساب البنكي لدى بنك الخرطوم