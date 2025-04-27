تنزيل تطبيق ولي الأمر 2025.. للاستعلام عن نتيجة الطلاب 2025 البوابة التعليمية home.moe.gov.om

مع انتهاء الطلاب في سلطنة عمان من أداء امتحاناتهم للعام الدراسي 2025، تزايدت حالة القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور، فى انتظار نتائجهم حيث أنها تعتبر مرحلة أنتقالية للمرحلة التعليمية القادمة، وأيضا لمستقبلهم الأكاديمي، ولذلك وفرت وزارة التربية والتعليم العمانية رابط رسمي للاستعلام عن النتائج، لتسهيل عملية الوصول إليها بطريقة مضمونة وآمنة.

الحصول على نتائج الطلاب تطبيق ولي الأمر

يمكن لأولياء الأمور تحميل تطبيق ولي الأمر بسهولة من خلال متجر التطبيقات على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو آيفون ويتم تثبيت التطبيق، ولكن يجب على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام بياناته الشخصية.

بعد الدخول كما ذكرنا خلال متجر التطبيقات لتطبيق ولى الأمر إذا كان هاتفك أندرويد يكون عن طريق Google Play.

وإذا كان الهاتف IPhone يكون عن طريق آب ستور وأيضا يتم تنزيل تطبيق ولي الأمر بعد كتابتها في خانة البحث.

ثم يتم الدخول إلى التطبيق.

وإدخال معلومات الطالب مثل الرقم المدني أو رقم الجلوس.

لتظهر النتيجة مباشرة مع بيان تفصيلي بالدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة.

كما يمكن التطبيق المستخدم من إرسال النتيجة إلى الآخرين عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، لتسهيل مشاركة النتائج مع الأسرة.

أهم مميزات تطبيق ولي الأمر

تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الوسائل الإلكترونية إلى تسهيل تجربة المتابعة التعليمية، وايضا تقديم الخدمات بشكل سريع وفعال لجميع الطلاب وأولياء الأمور في سلطنة عمان.