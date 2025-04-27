رسميًا موعد العطلة الربيعية في المغرب 2025 نزلت التفاصيل الكاملة

مع اقتراب عطلة الربيع السنة الدراسية 2024-2025، حيث يزداد أهتمام الأسر المغربية والتلاميذ بهذه الفترة المنتظرة من الموسم التعليمي، والتي تعتبر فرصة مثالية للابتعاد عن ضغوط الدراسة وتجديد الطاقة حيث أنها فترة راحة صغير تفصل بينها وبين الفترات الأخيرة من العام الدراسي والفترات الصعبة المتبقية في أختبارات نهاية العام.
موعد العطلة الربيعية في المغرب لسنة 2025
- وفقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية، فإن عطلة الربيع لهذا الموسم ستنطلق يوم الأحد 16 مارس 2025
- وسوف تستمر إلى يوم الأحد 23 مارس 2025.
- وبذلك سوف تكون مدتها أسبوع كامل.
- وتشمل هذه الفترة من العطلة كل ما يخص العملية التعليمية بالمؤسسات العمومية والخصوصية.
- وهذا بالإضافة الى المدارس التابعة للبعثات الأجنبية داخل المملكة.
- مما يجعل منها عطلة موحدة توفر للجميع فرصة للراحة أو قضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة.
تفاصيل العطل المدرسية خلال السنة 2025
توزعت فترات التوقف عن الدراسة خلال السنة الدراسية بطريقة رسمية حيث تهدف إلى توفير توازن بين التحصيل العلمي والراحة، وجاءت كالتالي:
- عطلة الشتاء: تأتي مباشرة بعد انتهاء الفصل الأول، وتوفر فرصة للراحة وإعادة تأهيل أنفسهم استعداد للفصل الثاني.
- عطلة الربيع: تكون بعد انتهاء الفصل الثاني، وأيضا كما ذكرنا أنها تشكل فرصة مثالية للتلاميذ للتخلص من التعب واستعادة النشاط، قبل دخول في أعماق الفصل الثالث الذي يحمل ضغوط و تحديات الامتحانات النهائية.
- عطلة الصيف: حيث تعتبر أطول فترات الراحة، حيث تبدأ بعد انتهاء الاختبارات الرسمية وتكون فيها الوقت والفرص الكبيرة لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، أو الراحة و التفرغ للأسرة.
- العطل الوطنية والدينية: تتوزع على مدار السنة، وتشمل مناسبات وطنية مثل عيد الاستقلال، وأخرى دينية كعيد الفطر وعيد الأضحى، وتمثل محطات مهمة في حياة التلاميذ وأسرهم.