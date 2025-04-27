رسميًا موعد العطلة الربيعية في المغرب 2025 نزلت التفاصيل الكاملة

مع اقتراب عطلة الربيع السنة الدراسية 2024-2025، حيث يزداد أهتمام الأسر المغربية والتلاميذ بهذه الفترة المنتظرة من الموسم التعليمي، والتي تعتبر فرصة مثالية للابتعاد عن ضغوط الدراسة وتجديد الطاقة حيث أنها فترة راحة صغير تفصل بينها وبين الفترات الأخيرة من العام الدراسي والفترات الصعبة المتبقية في أختبارات نهاية العام.

موعد العطلة الربيعية في المغرب لسنة 2025

وفقا للقرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية، فإن عطلة الربيع لهذا الموسم ستنطلق يوم الأحد 16 مارس 2025

وسوف تستمر إلى يوم الأحد 23 مارس 2025.

وبذلك سوف تكون مدتها أسبوع كامل.

وتشمل هذه الفترة من العطلة كل ما يخص العملية التعليمية بالمؤسسات العمومية والخصوصية.

وهذا بالإضافة الى المدارس التابعة للبعثات الأجنبية داخل المملكة.

مما يجعل منها عطلة موحدة توفر للجميع فرصة للراحة أو قضاء أوقات ممتعة رفقة العائلة.

تفاصيل العطل المدرسية خلال السنة 2025

توزعت فترات التوقف عن الدراسة خلال السنة الدراسية بطريقة رسمية حيث تهدف إلى توفير توازن بين التحصيل العلمي والراحة، وجاءت كالتالي: