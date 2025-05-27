تردد قناة ATV التركية 2025 على نايل سات وعرب سات واتفرجوا على حلقات مسلسل قيامة عثمان

تردد قناة ATV التركية 2025 التي تعرض حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس حيث تعد قناة ATV التركية من القنوات التي نجحت في جذب الجمهور العربي خاصة عشاق الدراما التاريخية بفضل عرضها المستمر لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس ويعرض المسلسل بشكل أسبوعي لذلك حظيت الحلقات الجديدة بمتابعة واسعة.

ما هو تردد قناة ATV التركية

قناة ATV التركية من القنوات المفضلة لمحبي المسلسلات التركية حيث نظراً لهذا الإقبال الكبير سوف نقدم لكم تفاصيل تردد قناة ATV التركية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بالإضافة إلى خطوات تثبيت القناة لمتابعة المسلسل بجودة عالية.

تردد قناة ATV التركية 2025 على نايل سات

قناة ATV التركية 2025 على نايل سات من القنوات التي تقدم محتوى حصري بمسلسلات جديدة والتردد هو:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12692

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات تثبيت قناة ATV التركية على جهاز الاستقبال

بالنسبة إلى طريقة تثبيت قناة ATV التركية على جهاز الاستقبال مهمة للاستمتاع بمشاهدة حلقات مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV يمكنكم اتباع الخطوات التالية لتثبيت القناة على جهاز الريسيفر: