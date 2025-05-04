بدون زيادة الفرع..لينك فتح حساب بنكي اونلاين عبر بنك الخرطوم للمواطن والمغترب

يمكن فتح حساب عن طريق الأونلاين من خلال تقديم طلب على الموقع الرسمي بالبنك بدون الذهاب إلى الفرع لذلك سوف نشرح كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين بالسودان حيث يتيح بنك الخرطوم لعملائه إمكانية فتح حساب بنكي بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك. حيث يمكن للمستخدمين التقديم من خلال تطبيق بنكك أو عبر الموقع الرسمي للبنك ويوفر البنك مجموعة متنوعة من الحسابات التي تشمل الحساب الجاري وحساب التوفير والحساب الاستثماري وهذا ما يجعل العديد من العملاء في السودان.

لينك فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت

يمكن الموافقة على طلب فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت لفتح حساب بنكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليكم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار تسجيل الدخول من القائمة الرئيسية.

عليك الضغط على خيار فتح حساب جديد لدي بنك الخرطوم.

تحديد نوع الحساب المراد فتحه (جاري أو توفير أو استثماري).

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم إدخال الرقم الوطني وتحميل المستندات اللازمة.

كما يجب إرسال الطلب وانتظار الرد من البنك.

أهم شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

إليكم شروط فتح حساب بنكي حيث بنك الخرطوم وضح بأن لضمان قبول الطلب يجب توفير الشروط التالية: