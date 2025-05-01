تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية 2025 على نايل سات وعرب سات

تحرص قناة طيور الجنة بيبي على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي ممتع وآمن للأطفال مما جعل قناة طيور الجنة بيبي تحظى بجمهور واسع من مختلف الدول العربية ولكن لمشاهدة برامج قناة طيور الجنة بيبي والاستمتاع بأفضل الأناشيد على مدار الساعة دون توقف أو تشفير للقناة يجب تنزيل الترددات الجديدة بشكل مستمر لقناة طيور الجنة بيبي على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات لمتابعة أروع وأجمل الأغاني للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة من القنوات التي أعجبت الآباء والأمهات حيث تقدم برامج غنائية مسلية وممتعة جداً للأطفال ولها عدد من المتابعين في تزايد مستمر لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات من أجل تلبية مطالب محبي قنوات الأطفال كالآتي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي: نايل سات

القناة: مجانية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القناة: غير مشفرة

تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الرسيفر

تقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة من الأغاني التي نالت إعجاب الكثير من محبي قنوات الأطفال في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية المتاحة سواء كان على النايل سات أو العرب سات لمشاهدة أفضل الاغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير وبجودة ممتازة لجميع المتابعي لتلك القنوات المخصصة للأطفال الصغيرة كما يلي: