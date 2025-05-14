ماما جابت بيبي..ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على القمر نايل سات وعرب سات

Mohamed Hussien تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ماما جابت بيبي..ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على القمر نايل سات وعرب سات

يمكن الآن مشاهدة أجمل الأناشيد مع قناة طيور الجنة بيبي حيث قناة طيور الجنة بيبي تعتبر من القنوات المفضلة لدى الأطفال لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي في فترة واحدة كما تعرض القناة مجموعة من الأناشيد والأغاني الهادفة التي تسهم في تعليم الأطفال الصغيرة على مدار 24 ساعة حيث تجذب انتباه الطفل العربي الصغير كما أن القناة الفضائية تتميز بأنها قناة مجانية وتتميز بجودة واضحة في الصوت والصورة حيث تتيح للمشاهدين مشاهدة متميزة بدون اعلانات مزعجة لذلك سوف نوضح لكم التردد وطريقة تنزيل القناة الفضائية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية

لقد أصبحت قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المفضلة للأطفال الصغيرة حيث نالت القناة إعجاب عدد كبير جداً من محبي ومتابعي قنوات الأطفال بسبب أغانيها الجذابة والمحببة التي تعرض باستمرار على مدار اليوم بدون انقطاع لتلك القناة الفضائية الغير مشفرة وفيما يلي معلومات تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة في مقال اليوم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

  • القمر الصناعي نايل سات.
  • التردد: 11274
  • الاستقطاب: أفقي (H)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات

  • التردد: 11310
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

  • اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.
  • انتقل بعد ذلك إلى الإعدادات ثم اختر إدارة الترددات.
  • قم بإدخال بيانات التردد الخاص بالقمر الصناعي الذي تستخدم نايل سات أو عرب سات.
  • كتابة التردد مع الاستقطاب ومعدل الترميز وتصحيح الخطأ.
  • بعد إدخال المعلومات ثم اختر البحث عن القنوات.
  • احفظ القناة ضمن قائمة القنوات على جهازك الشخصي.
معلومات الكاتب
Mohamed Hussien

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