ماما جابت بيبي..ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 على القمر نايل سات وعرب سات

يمكن الآن مشاهدة أجمل الأناشيد مع قناة طيور الجنة بيبي حيث قناة طيور الجنة بيبي تعتبر من القنوات المفضلة لدى الأطفال لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي في فترة واحدة كما تعرض القناة مجموعة من الأناشيد والأغاني الهادفة التي تسهم في تعليم الأطفال الصغيرة على مدار 24 ساعة حيث تجذب انتباه الطفل العربي الصغير كما أن القناة الفضائية تتميز بأنها قناة مجانية وتتميز بجودة واضحة في الصوت والصورة حيث تتيح للمشاهدين مشاهدة متميزة بدون اعلانات مزعجة لذلك سوف نوضح لكم التردد وطريقة تنزيل القناة الفضائية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية

لقد أصبحت قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المفضلة للأطفال الصغيرة حيث نالت القناة إعجاب عدد كبير جداً من محبي ومتابعي قنوات الأطفال بسبب أغانيها الجذابة والمحببة التي تعرض باستمرار على مدار اليوم بدون انقطاع لتلك القناة الفضائية الغير مشفرة وفيما يلي معلومات تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة في مقال اليوم.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال