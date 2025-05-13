“اضبط التردد الجديــد دلوقتي”تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لمتابعة أقوى المسلسلات التاريخية بجودة HD

زاد البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أهم القنوات التي حققت شعبية كبيرة منذ بثها على جهاز الريسيفر وذلك لأنها تكون اختيار مناسب لمن يرغب في متابعة المسلسلات التركية التاريخية بجودة عالية وبدون انقطاع للبث، وجاءت أبرز تلك المسلسلات كل من مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي والعديد من المسلسلات الأخرى.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكنكم متابعة قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة المسلسلات التركية، ويكون ذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

يكون تردد القناة: 12645.

بينما الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

أما معدل الترميز 27500.

يكون تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة الفجر على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة الفجر على عرب سات، وذلك عبر البيانات التي تمثلت على النحو التالي:

يكون تردد القناة: 11034.

بينما الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

أما معدل الترميز 27500.

يكون تصويب الخطأ 3/4.

خطوات إضافة قناة الفجر الجزائرية على التلفاز

فور التعرف على أخر تحديث لتردد القناة يمكن اتباع الخطوات اللازمة لإضافتها على جهاز التلفاز من خلال النقاط المقبلة: