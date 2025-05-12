من البيت افتح حسابك..خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum.com

محمد مصطفى تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
من البيت افتح حسابك..خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum.com

أصبح من السهل بسبب التطور التكنولوجي  الحصول على الخدمات المصرفية لدى بنك الخرطوم بدون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية حيث يمكن فتح حساب بنكي اونلاين عن طريق بنك الخرطوم عبر الإنترنت لتسهيل الوقت والجهد على العملاء مما يتيح لهم إمكانية إنشاء حساب جديد بسهولة وأمان تام لذا سوف نشرح تفاصيل فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم عبر الاونلاين كما يمكن فتح الحساب عن طريق تطبيق بنكك التابع لها.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين للعملاء السودانين والمغتربين في الدولة ولكن يتساءل البعض عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الأونلاين من أجل للاستفادة من الخدمات المصرفية مثل تحويل الأموال وإدارة الحسابات وغيرها من المعاملات والخدمات الإلكترونية لذلك إليكم خطوات فتح حساب بنكي أونلاين في بنك الخرطوم كما يلي:

  • لفتح حساب جديد عبر الإنترنت الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم في السودان.
  • الضغط على خيار تسجيل الدخول من القائمة.
  • ثم اختيار خدمة فتح حساب بنكي أونلاين في دولة السودان.
  • بعد ذلك حديد نوع الحساب المراد فتحه.
  • ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة بما في ذلك الرقم الوطني للسودادين.
  • توفير المستندات والأوراق المطلوبة ثم إرسال الطلب.
  • انتظار المراجعة والموافقة النهائية لدى بنك الخرطوم في دولة السودان.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم

  • يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامً كما في حالة كان المتقدم أقل من 18 عام يشترط تقديم موافقة ولي الأمر.
  • كما يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو مقيم في السودان.
  • يجب تقديم الرقم الوطني للسودانيين أو جواز السفر للمغتربين.
  • كما ينبغي توفير مبلغ 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى لفتح الحساب عبر الإنترنت.
معلومات الكاتب
محمد مصطفى

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