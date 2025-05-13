“من غير ما تروح الفرع” فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين onlineaccount bok بخطوات بسيطـــة ومضمونة 100%

يهتم العديد من المواطنين السودانيين سواء المغتربين أو المقيمين بالتعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 والشروط المطلوبة، حيث طرح البنك تلك الخدمة لعملائه ليتمكنوا من فتح الحساب أونلاين من أي مكان وخلال أي وقت وذلك دون عناء الذهاب لأقرب فرع من فروع البنك والانتظار في الزحام، ويكون ذلك من أجل الاستفادة من القيام بالتحويلات المالية المصرفية ودفع الفواتير والحصول على العديد من المعاملات الإلكترونية الأخرى.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن للمواطنين فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيا وذلك عبر اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي:

الدخول على موقع بنك الخرطوم.

ثم اختيار اللغة سواء عربي أو انجليزي.

من ثم الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك كتابة البيانات اللازمة في الحقول الفارغة.

إدخال كل من الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف والعنوان.

إرفاق المستندات اللازمة وتكون بشكل صحيح.

التأكد من صحة المعلومات التي تم كتابتها.

الضغط على إنشاء حساب وإرسال الطلب، لتقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك وسيتم الرد عليك في رسالة بها رقم الحساب البنكي.

الشروط اللازمة لإنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة لإنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم والتي تمثلت كما يلي: