“من غير ما تروح المرور” استعلام مخالفات المرور مجانًا في مصر أونلاين 2025 بخطوات بسيطــة

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على كيفية استعلام عن مخالفات المرور مجانًا في مصر 2025، حيث طرحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع النيابة العامة خدمة جديدة للمواطنين لتمكنهم من الاستعلام عن قيمة المخالفة بشكل مجاني وإلكترونيا دون الحاجة للذهاب لأي من وحدات المرور، ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من الدولة لتخفيف الزحام والانتظار في المؤسسات الحكومية، كما أنه فور التعرف على قيمة المخالفات يمكن دفع الغرامات أونلاين عبر موقع النيابة العامة للمرور.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا في مصر

يمكن استعلام عن مخالفات المرور مجانًا في مصر بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك عبر اتباع بعض من الخطوات وتمثلت على النحو الآتي:

الدخول على موقع النيابة العامة.

ثم اختيار القائمة، الضغط على الاستعلامات.

بعد ذلك يتم اختيار مخالفات رخص المركبات.

النقر على استمرار، ثم كتابة رقم اللوحة.

التأكد من صحة ما تم كتابته بالفعل.

الضغط على أيقونة استعلام وانتظر ثواني.

أخيرا ستظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بإجمالي المخالفات على السيارة.

كيفية تقديم طلب التظلم على مخالفات المرور 2025

كما يمكن ايضا فور التعرف على المخالفة المرورية، تقديم طلب التظلم على إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة للمرور ثم اتباع النقاط المقبلة: