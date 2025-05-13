لولو يا لولو في نونو..تردد قناة وناسة للأطفال بأغاني جديدة على النايل سات وعرب سات

تقدم قناة وناسة أحدث الأغاني التي طال انتظارها من قبل المتابعين لقنوات الأطفال لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل تلبية رغبات متابعي لقنوات الأطفال في الدول العربية حيث تقدم القناة أروع الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية مزعجة لكل المتابعين في الفترة الأخيرة لذلك سوف نوضح التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة.

ضبط تردد قناة وناسة للأطفال

أصبحت قناة وناسة من القنوات التي نالت إعجاب الأسر بل يبحثون على تحديث تردد قناة وناسة كيدز بشكل مستمر من أجل متابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على مدار اليوم بدون تشفير لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك إليكم تفاصيل التردد الجديد للقناة كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

ثبت قناة وناسة للأطفال